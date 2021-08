"보험시장, 고·저연령 이분화…차별화 전략 수립해야"

보험연구원 '넥스트 인슈어런스 인구구조 변화와 보험산업' 보고서

[아시아경제 오현길 기자] 앞으로 보험시장이 인구 비중이 높으나 포화된 고령층 시장과 인구비중은 낮지만 신시장이며 새로운 디지털 환경에 익숙한 저연령층 시장으로 양분될 수 있다며 차별화된 상품·판매 전략을 수립해야 한다는 지적이다.

12일 김세중 보험연구원 연구위원은 '넥스트 인슈어런스 인구구조 변화와 보험산업' 보고서에서 "보험업은 인구구조의 양적·질적 변화에 대비해야 한다"며 이같이 주장했다.

보고서는 인구구조 변화는 기업의 디지털 혁신을 촉진해 보험업의 변화를 야기하고, 기업의 사회적 책임 요구를 통해 보험사의 역할 확대에 영향을 미칠 수 있다고 진단했다.

김 연구위원은 "고령화로 인한 생산가능인구 감소는 보험시장 축소를 야기하며 보험업은 사업영역 확대를 통해 대응해야 한다"면서 "성장정체 해결을 위해 헬스케어 사업과 종합 자산관리 서비스, 기업 위험관리 컨설팅, 거대위험에 대한 공사협력 모델 , 자본시장 협력모델 확대 등이 요구된다"고 제안했다.

이어 "디지털 세대의 부상은 빅테크의 보험산업 진출을 가속화시킬 것"이라며 "빅테크는 일상적인 고객접점을 확보하고 있으므로 종합금융서비스의 일환으로 보험을 제공하면서 시장점유율을 확대할 가능성이 높다"고 지적했다.

그러면서 "새로운 플레이어들과 경쟁을 위해 고객접점을 강화하고 소비자에게 다양한 고객경험과 서비스를 제공할 수 있어야 한다"며 "핀테크 기업과 협업 또는 기술의 내재화를 통해 디지털화를 앞당겨야 한다"고 조언했다.

김 연구위원은 인구의 대다수가 고령층으로 구성되는 경우에는 사회 전반의 시스템은 고령층 위주로 전환될 수밖에 없다고 분석했다. 이에 보험업은 장기적으로 치매, 간병·요양 등 정신건강 관련 보장이나 서비스 강화를 통해 세대 간 부담을 완화하고 노인 중심의 사회환경을 조성하는 데 주도적인 역할을 해야 한다고 덧붙였다.

