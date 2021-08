경기교육청 '에듀케이션 캠프' 창간호 발간

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 경기 교육시설 설계 자료 기록지 '에듀케이션 캠프' 창간호를 12일 전자 문서 형태로 발간했다.

에듀케이션 캠프는 도교육청이 주관한 설계 공모 사업과 설계 자문 자료를 담은 기록지다. 교육시설 설계 관련 자료를 기록지 형태로 발간한 사례는 전국 교육행정 기관 가운데 도교육청이 유일하다.

도교육청은 도내 교육시설 변화와 발전 과정을 자료로 축적하고, 설계 담당자가 업무에 적극 활용할 수 있도록 기록지를 제작했다. 도교육청은 전자 문서 형태로 상ㆍ하반기 연 2회 발간할 예정이다.

이번 창간호는 ▲2021년 상반기 주제별 도내 설계 공모 당선작 소개 ▲공모 당선작 심사평ㆍ주요 계획 ▲설계 자문 사례ㆍ조치 결과 등을 담고 있다.

특히 설계 자문 사례는 도교육청 기술직 공무원이 참여하는 설계 자문위원회 자문 결과로 도교육청 공간 설계 방향성, 예산 절감 요소, 다양한 사용자 설계 참여 확대 등 개선 방안을 상세히 기록하고 있다.

김이두 도교육청 시설과장은 "에듀케이션 캠프는 도내 교육시설 발전 과정과 특징을 한눈에 확인할 수 있는 귀중한 역사 자료가 될 것"이라며 "도내 교육시설 관련 자문 결과와 최신 정보를 꾸준히 기록해 경기교육만의 특색 있는 교육 시설과 공간을 만들어나가겠다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr