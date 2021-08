홈플러스, 폐점 점포 직원 전원에 위로금 지급

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 폐점 대상 점포 소속 직원 전원에게 위로금을 지급한다고 12일 밝혔다.

이제훈 홈플러스 사장의 취임 후 첫 번째 투자는 ‘사람’에 대한 투자였다. 대형마트 업계에서 폐점 점포 소속 모든 직원에게 위로금을 지급하는 사례는 이번이 처음이다. 회사가 경영상의 이유로 자산유동화를 진행함에 있어 해당 점포 직원들에게도 일정 부분의 보상이 필요하다고 판단했기 때문이다. 이 사장은 “그동안 소속 점포를 위한 헌신과 노력에 감사를 표하기 위해, 자산유동화 점포 및 폐점 점포 소속 직원들에 대한 위로금과 고용안정지원금 지급을 결정했다”고 말했다.

홈플러스는 매각 대상 점포인 안산점과 대구점, 대전둔산점, 대전탄방점, 가야점과 임차 계약만료로 폐점된 대구스타디움점 직원에게 각 300만원을 지급한다. 위로금은 매각 발표 시점부터 공식 폐점일까지 해당 점포에 소속돼 재직 중인 직원에게 공식 폐점일 이후 돌아오는 급여일에 지급된다. 이미 폐점한 대전탄방점과 대구스타디움 직원에게는 추석 이전인 다음 달 17일에 지급한다.

매각 대상 점포에서 1년 이상 근무 중인 직원 중 개인 사유로 퇴사를 원하는 직원에게는 퇴직금 외에 추가로 고용안정지원금을 준다. 관리직급을 제외한 선임·전임 직급 직원에 한해 근속기간에 따라 최소 3개월에서 최대 12개월분 기본급을 지급한다. 폐점 후 점포 전환 배치 때는 직원들이 근무를 희망하는 3순위 내의 점포에만 배치하고 전환 배치 후 1년 6개월 안에는 추가 점포 이동 인사를 제한할 계획이다.

이 사장은 “과거 대한민국 유통업계를 선도해온 홈플러스 성공 신화의 주인공은 직원”이라며 “코로나19로 인한 여러 경영상의 어려움 속에서도 위로금 지급을 결정한 것은 직원 여러분의 노고를 위로하기 위한 결단”이라고 밝혔다. 이어 “자산유동화에 따른 인위적인 구조조정을 진행하지 않겠다는 기본 방향에는 변함이 없다”며 “취임 첫날 약속한 점포 최전선에서 근무하는 직원들의 목소리를 직접 듣고 모든 사업 전략을 현장에 집중하겠다는 비전은 직원 여러분이 있기에 가능한 약속이기 때문”이라고 강조했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr