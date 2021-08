경기부동산포털, 최신 항공사진·3D지도 등 신규 서비스

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 부동산정보사이트 '경기부동산포털'의 사진을 최신 항공사진으로 교체하고, 브이월드 3D지도와 사회복지시설지도 등을 신규로 제공한다.

경기도는 2010년부터 2018년까지 2년 주기로 국토지리정보원을 통해 서비하고 있는 항공사진을 2020년 사진으로 교체, 경기부동산포털을 통해 서비스한다고 12일 밝혔다.

이에 따라 지도서비스, 포털맵 비교(아이콘), 경기부동산포털맵, 지도선택 순으로 메뉴를 누르면 과거 항공사진(2010년, 2012년, 2014년, 2016년, 2018년)과 2020년 최신 항공사진을 비교해 지형지물의 변화 등을 살필 수 있게 된다.

도는 아울러 국토교통부의 3차원 공간 정보 서비스인 '브이월드' 자료를 직접 연계하는 방식으로 3D지도도 제공한다. 지도서비스, 3D지도 순으로 창을 띄우면 이용할 수 있다. 사용자가 원하는 위치로 이동해 마우스 오른쪽 버튼을 누른 상태로 좌우로 움직이면 해당 위치의 건물 등 지형지물을 3차원 지도로 한눈에 볼 수 있다.

도는 노인ㆍ장애인ㆍ노숙인 이용시설 및 생활시설, 경로당 등 여가복지시설, 종합사회복지관 등 지역사회 이용시설, 지역자활센터 등 도내 사회복지시설의 위치와 연락처를 분류별로 쉽게 확인할 수 있는 사회복시설 지도도 제공한다.

권경현 도 토지정보과장은 "이번 신규 서비스 개시로 도민들이 경기부동산포털을 더욱 편리하게 이용할 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 요구사항을 반영한 기능 개선 및 신규 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 전했다.

경기부동산포털은 경기도의 부동산 정보를 편리하게 확인할 수 있는 사이트로 2011년 2월 서비스에 들어갔다. 현재 ▲부동산실거래가 ▲일필지종합정보 ▲택지개발ㆍ도시재생을 비롯한 각종 개발정보 ▲항공지적도 ▲도로명주소지도 등 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.

