18~49세 백신 접종 예약률 10.6%...생일 끝자리 9인 사람은 59.3% 완료

[아시아경제 박지환 기자] 18~49세 청장년층을 대상으로 한 코로나19 백신 접종 예약률이 10%를 넘어섰다. 생일 끝자리가 '9'인 사람의 경우 60% 가까이 완료했다.

11일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 전체 18∼49세 1576만4481명 가운데 166만6018명이 접종 예약을 마쳐 이날 0시 기준 예약률 10.6%를 기록했다.

1972∼2003년 출생자 중 주민등록상 생년월일이 '9'로 끝나는 이들에 대한 접종 예약은 9일 오후 8시부터 전날 오후 6시까지 진행됐다. 대상자 142만27명 가운데 59.3%인 84만1727명이 예약을 마쳤다.

주민등록상 생년월일 끝자리가 '0'인 사람은 대상자 165만3957명 가운데 82만4291명(49.8%)이 예약을 완료했다. 예약은 전날 오후 8시부터 시작됐고 이날 오후 6시까지 가능하기 때문에 최종 수치는 조금 더 올라갈 전망이다.

주민등록상 생년월일 끝자리가 '1'인 사람은 이날 오후 8시부터 12일 오후 6시까지 접종 일자 예약을 할 수있다. 대상자는 1972∼2003년 출생자 가운데 생일이 1일, 11일, 21일, 31일인 사람이다.

10부제 예약은 생일 끝자리와 동일한 날짜에만 예약이 가능하다. 백신 접종 사전예약 방법은 코로나19 사전예약시스템에서 본인 인증 절차를 거친 뒤 원하는 접종 일자, 접종 기관을 선택하면 된다.

10부제 예약자는 이달 26일부터 다음 달 30일 중 선택한 날짜에 화이자 또는 모더나 백신을 맞는다. 정해진 기간에 예약하지 못한 경우 36∼49세는 19일 오후 8시부터 20일 오후 6시까지, 18∼35세는 20일 오후 8시부터 21일 오후 6시까지 재예약을 할 수 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr