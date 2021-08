[아시아경제 박지환 기자] 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 790,000 전일대비 25,000 등락률 -3.07% 거래량 139,825 전일가 815,000 2021.08.11 15:30 장마감 관련기사 NH아문디자산운용, HANARO K-시리즈 ETF 신규상장 이벤트관영매체의 엄포 한 마디에 휘청…中과 엉키는 게임株[특징주]中 관영언론 "게임은 정신적 아편" 발언에...국내 게임주 일제히 급락 close 는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 1128억원으로 전년 동기 대비 46.04% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 11일 공시했다.

같은 기간 매출은 5385억원으로 작년 동기와 비슷했다. 당기순이익은 943억원으로 40.4% 감소했다.

