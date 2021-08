지자체 행사도 탄소중립으로…현대제철, 배출권 기부

[아시아경제 최대열 기자] 지방자치단체가 하는 행사에 현지에 공장을 둔 기업이 탄소배출권을 기부, ‘탄소중립’ 방식으로 치르는 행사가 국내에서 처음 나올 전망이다.

현대제철은 당진시, 로이드인증원과 탄소중립행사 추진을 위한 협약식을 11일 맺었다. 이에 따라 김대건신부 탄생 200주년 기념행사, 72회 충남도민 체육대회가 탄소중립 행사로 운영된다.

탄소중립행사는 행사 운영 전반에 사용되는 차량을 비롯해 전력, 액화천연가스(LNG) 등 에너지원에서 발생하는 온실가스 배출량을 미리 산정해 탄소배출권으로 상쇄하는 방식이다. 당진에 고로제철소를 둔 현대제철과 중부발전은 자발적 탄소배출권(VCS)을 기부해 탄소배출을 제로로 만든다.

글로벌 인증기관 로이드인증원이 행사에서 나온 배출량과 VCS간 상쇄량을 검증한다. VCS는 자발적인 온실가스 감축사업으로 확보한 배출권으로 글로벌 기업이나 대규모 행사에서 탄소중립 선언을 할 때 주로 쓰인다.

회사 관계자는 "기업·지자체·글로벌검증기관이 함께 탄소중립 국제표준(PAS 2060)에 따라 추진하는 국내 첫 행사인 만큼 좋은 본보기를 만들기 위해 행사 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr