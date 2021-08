'돌파감염' 늘어나는 요양병원·시설… 방문 접촉 면회 전면 중단

[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 백신 접종이 완료되면서 '안전지대'로 여겨졌던 요양병원·시설에서 '돌파 감염'(백신 접종 완료 14일 이후 확진) 사례가 빈발하면서 정부가 요양병원·시설에 대한 방역 수칙 강화에 나섰다.

박향 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 11일 브리핑에서 "요양병원과 요양시설의 방역관리를 강화할 계획"이라며 종사자에 대한 PCR(유전자증폭) 검사를 강화하고, 1~4단계 모든 지역에서 접촉 면회를 중단한다고 밝혔다.

이에 따라 현재 종사자 중 백신 접종 완료자는 선제검사 대상에서 제외하고 있지만, 이날부터는 예방접종 여부와 관계없이 PCR 검사가 의무화된다. 앞으로 종사자는 4단계 지역에서는 주 1회, 3단계 지역은 격주 1회로 PCR 검사를 받아야 한다. 이번 조치는 다음달 3일까지 시행되며 추후 결과를 분석해 연장 여부를 검토하게 된다.

현재 돌파감염 환자가 다수 발생한 부산과 경남 김해시는 이번 주 안으로 관내의 모든 요양병원·시설 종사자를 대상으로 한 전수 검사를 마칠 예정이다.

면회 기준도 대폭 강화된다. 박 반장은 "4단계 지역에서는 방문 면회를 중단하고, 3단계 이하 단계가 적용되는 지역은 칸막이를 두고 있는 비접촉 면회만 허용된다"고 밝혔다. 해당 조치는 지난 9일부터 시행 중이다.

또 외래진료 수칙도 강화해 입원환자가 항암치료 등을 위해 다른 병원에 진료를 갈 경우 동행 보호자는 1~2인 이내로 줄이고, 필수 장소 외 방문을 금지하는 등 이동 동선을 최소화키로 했다.

이러한 조치는 최근 일부 요양병원·시설에서 접종 완료자임에도 코로나19에 감염되는 돌파 감염 사례가 잇따르고 있기 떄문이다. 역학조사 결과 종사자의 가족으로부터 전파되거나 입원환자 외래진료 후 확진된 사례 등이 확인됐다. 또 백신 접종 후 가벼운 증상에도 검사 미실시, 시설 내 마스크 착용 미흡, 에어컨 가동 후 주기적 환기 부족 등 방역수칙 준수가 미흡한 것으로 확인됐다.

중수본은 이러한 수칙 준수를 위해 요양병원과 1대 1로 지정된 지자체 공무원을 통해 방역수칙 준수 여부를 매일 유선으로 확인하고 필요할 경우 방문 점검을 실시할 예정이다. 또 지난달 27일부터 시작된 신규 입원환자 또는 종사자 등 미접종자들에 대한 예방접종을 서두를 예정이다.

