재사용 빵·식중독 김밥…외식업계 위생 ‘빨간불’

[아시아경제 문혜원 기자]한국맥도날드의 폐기 대상 빵 재사용, 청담동 마녀김밥 식중독, 무를 씻으며 발도 함께 닦은 방배동 족발집까지 유명 외식업체들의 위생 불량 사태가 이어지며 식약처가 4분기에 예정된 분식 취급 음식점 위생 실태 관리를 앞당겨 현재 집중 점검중이다. 관련 업계는 발빠르게 위생 관리 시스템 구축에 힘을 쏟으면서 사태를 예의주시하고 있다.

11일 맘스터치는 위생·서비스를 관리하는 본사 내 ‘품질경영팀’을 ‘품질경영본부’로 승격시켰다. 내부 위생 점검 프로세스를 강화하는 동시에 공신력 있는 외부 기관에 의뢰해 철저한 이중 모니터링 체제를 구축한다. 가맹점에서 판매하는 메뉴에 대해서도 미생물 수거 검사를 실시할 예정이다. 맘스터치는 내년까지 1000개 이상의 가맹점들을 대상으로 식약처 음식점 위생등급제 인증을 취득할 계획이다. 2017년 5월 도입된 위생등급제는 음식점 위생 관리 수준을 평가한 후 그 수준에 따라 ‘매우 우수’(별 3개), ‘우수’(별 2개), ‘좋음’(별 1개) 등을 부여하는 제도다.

bhc치킨은 현재 1500여개 매장 중 750개 이상의 매장이 위생등급을 획득했다. bhc치킨은 올해 연말까지 전 매장이 위생등급을 받을 것으로 기대하고 있다. 스쿨푸드도 위생등급제 인증을 확대 추진중이다. 현재까지 위생등급제 인증을 받은 매장은 총 24곳으로 전체 매장 중 30%정도다.

아워홈은 자사 식품연구원 내에 식품안전센터를 출범시켰다. 기존 3개팀으로 나눠 운영하던 분석연구, 안전, 위생관리팀을 통합한 식품안전센터는 전국에 있는 아워홈의 850여개 구내식당과 22개 제조·물류 시설의 위생·안전관리를 담당한다. 아워홈은 1차 공급사 550여 곳과 구내식당, 제조·물류 시설에 대한 현장 점검도 상시 진행하기로 했다. 온라인몰 역시 위생 점검 대상에 포함시켰다.

프랜차이즈 업계 관계자는 "보통 이런 먹거리 이슈가 터지면 한두달 정도 다른 업체들에서도 매출 하락은 불가피하다고 봐야 한다"면서 "업계 전체에 대한 소비자 신뢰도 하락으로 번지지 않도록 위생관리를 꼼꼼히 해야 할 것"이라고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr