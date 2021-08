오늘 '역대 최다' 2000명대 현실로…"4차 대유행 끝 안 보인다"

작년 1월 국내 첫 환자 발생 이후 568일만에 '역대 최다'

[아시아경제 김지희 기자] 국내 코로나19 4차 대유행이 무서운 기세로 확산하면서 하루 신규 확진자가 처음으로 2000명대를 기록했다. 지난해 1월20일 국내 첫 환자 발생 이후 568일 만이다.

11일 방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 전날 0시부터 오후 9시까지 중간 집계한 신규 확진자는 총 2021명이다. 이는 직전일 같은 시간의 1384명보다 무려 637명 많은 숫자다. 지난주 화요일(3일)의 오후 9시 집계치인 1565명에 비해서도 456명 높다. 하루 신규 확진자가 2000명을 넘긴 것은 이번이 처음이다.

서울 618명, 경기 652명, 인천 110명 등 수도권에서만 1380명의 신규 확진자가 쏟아졌다. 특히 서울과 경기 모두 오후 9시 집계 기준으로 역대 가장 많은 환자 수를 기록했다. 비수도권에서는 641명이 확진 판정을 받아 전체 확진자의 31.7%를 차지했다. 지역별로는 경남 110명, 부산 103명, 충남 76명, 경북 67명, 대구 66명, 울산 48명, 충북 34명, 대전 32명, 제주 28명, 광주 20명, 강원·전북 각 19명, 전남 18명, 세종 1명 등으로, 전국 모든 지역에서 확진자가 추가됐다.

이에 따라 하루 네 자릿수 확진자 기록은 지난달 7일부터 36일 연속 이어가게 됐다. 7월 초 시작된 4차 대유행은 벌써 1달 보름 가까이 계속되고 있다. 특히 수도권에는 국내 방역의 핵심 축을 이루는 사회적 거리두기의 최고 수위인 4단계가 적용된 지 5주차에 접어들었지만 확산세는 전혀 꺾이지 않는 상황이다. 8월 중순께 신규 확진자가 2300명대까지 오를 수 있다는 4차 대유행 초기 방역당국의 경고도 현실로 다가왔다.

특히 대규모 집단감염을 중심으로 확진자 수가 급증한 앞선 1~3차 대유행과 달리 이번 유행은 개별 접촉을 통한 산발적 감염이 주를 이루고 있다는 점도 우려를 키운다. 전국 곳곳의 일상공간에서 감염도 이어지고 있다. 서울 서초구의 한 교회에서는 이달 4일 첫 환자 발생 이후 33명이 추가로 양성 판정을 받았고, 경기도 안산의 한 음식점에서는 지난 8일 이후 12명이 확진됐다. 충남 서산시 자동차 부품 제조업체에서는 종사자 14명이 감염되는 등 직장 내 감염도 확인되고 있다.

이번 유행은 전파력이 더 센 델타 변이의 확산과도 맞물려 있다. 지난 1주간 국내감염 사례 가운데 주요 변이 바이러스 검출률은 75.6%로 나타났다. 델타 변이 검출률은 73.1%로, 직전주 대비 11.6%포인트 뛰었다. 지난주 추가 확인된 국내 감염 주요 변이 사례는 2399건이며, 이 중 2321명이 델타 변이 감염자다.

