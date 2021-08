"文에 감사 인사 해라" 김연경에 인사 강요한 인터뷰 '뭇매'

[아시아경제 윤슬기 기자] 2020 도쿄올림픽에서 여자배구 4강에 진출하는 등 감동을 안긴 한국 여자배구 대표팀이 9일 귀국한 가운데 이날 기자회견을 두고 논란이 일고 있다. 사회자가 김연경 선수에게 포상금에 대해 묻거나 문재인 대통령에게 감사 인사를 하라고 연거푸 요청한 것이 무례하다는 지적이 나온다.

9일 인천국제공항에서 진행된 여자배구 대표팀 기자회견 사회를 맡은 유애자 경기 감독관(한국배구연맹 경기운영위원)은 단체 사진 촬영 후 자리를 빠져나가던 김연경 선수에게 "남아달라"며 불러세웠다.

이후 김 선수 단독으로 진행된 기자회견에서 유 감독관은 "우리가 이번에 여자배구 4강에 올라감으로써 포상금이 역대 최고로 준비돼 있는 거 아시죠"라며 포상금을 지원한 한국배구연맹 조원태 총재, 신한금융그룹 조용병 회장, 대한배구협회 오한남 회장 등을 구체적으로 언급하며 "많은 격려금이 쏟아지고 있다. 감사 말씀 부탁드린다"라고 했다.

이에 김 선수는 "많은 분이 이렇게 도와주시고 지지해주셨기 때문에 가능했던 일"이라며 "배구협회, 신한금융그룹에 전부 감사하다는 말씀드리고 싶다"라고 답했다.

질문을 모두 마친 뒤 유 감독관은 김 선수에게 '문재인 대통령' 언급을 하면서 "우리 여자배구 선수들 활약상에 대해 문재인 대통령께서 우리 선수들 이름을 하나 하나 호명하시면서 격려해주셨다"라며 "그것에 대해 답변했냐"라며 김 선수에게 물었다.

김 선수는 "너무 감사하고 앞으로 더 많은 기대와 관심 가져 주셨으면 좋겠다"라고 답하자 유 감독관은 "네, 오늘 거기에 대해 (감사함을 전할)기회, 자리가 왔다"라며 문 대통령을 향한 감사 인사를 요구했다. 김 선수는 "지금 했지 않았나"라고 말했지만 유 감독관은 "한 번 더"라며 감사 인사를 재차 강요했다. 결국 김 선수는 다시 한 번 "감사합니다"라고 말했고 유 감독관은 "그렇죠"라고 했다.

이를 두고 기자회견을 시청한 일부 누리꾼들 사이에서는 "보는 내내 질문과 태도가 너무 처참해서 내가 다 선수에게 미안했다", "배구협회도 바뀔 때 됐다 사과하고 개선하라", "모든 건 선수들이 했는데 왜 생색은 협회가 내나? 김연경 선수가 한 해 받는 연봉이 얼만데 그거 가지고 생색을 내나"라며 이날 기자회견에 대한 부정적인 의견 이어지고 있다.

윤슬기 인턴기자 seul97@asiae.co.kr