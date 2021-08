[특징주]마이크로디지탈, SK바이오사이언스에 백신용 배양액 공급 부각 강세

[아시아경제 이민우 기자] 마이크로디지탈 마이크로디지탈 305090 | 코스닥 증권정보 현재가 22,400 전일대비 1,950 등락률 +9.54% 거래량 1,449,510 전일가 20,450 2021.08.10 11:05 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]마이크로디지탈, 코로나 백신업체도 세포배양백 최대 1년 대기…국내 유일 생산[클릭 e종목]"마이크로디지탈, 코로나 백신 생산 필수품 '세포배양백' 제조"놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목 close 주가가 강세다. 식품의약품안전처가 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 291,500 전일대비 59,000 등락률 +25.38% 거래량 6,850,022 전일가 232,500 2021.08.10 11:05 장중(20분지연) 관련기사 SK바사, 코로나19 백신 임상3상 식약처 승인 [특징주]SK바이오, 코로나19 백신 가치 9.4조…내년 긴급사용승인 목표외국인, 3주만에 '사자'…삼성전자 가장 많이 순매수 close 가 개발한 코로나19 백신 3상 임상시험을 승인한 가운데 이 회사에 일회용 세포배양 시스템을 공급한 이력이 부각된 것으로 보인다.

10일 오전 10시33분 기준 마이크로디지탈 주가는 전날 대비 12.22% 오른 2만2950원을 기록했다. 외국 기업이 과점하고 있는 일회용 세포배양 장비와 배양액 모두 국산화에 성공, SK바이오사이언스와 셀트리온 등에 샘플을 납품하기까지 한 기업이라는 소식이 호재로 작용한 것으로 보인다.

이날 식약처는 SK바이오사이언스의 재조합 백신인 'GBP510'의 3상 임상시험 계획에 대해 안전성과 과학적 타당성을 철저히 검증한 결과 국산 코로나19 백신 최초로 3상 임상시험 계획을 승인한다고 발표했다. 임상시험은 아스트라제네카 백신을 대조백신으로 사용해 백신의 효과를 확인하는 '비교임상 방식'으로 진행한다. 전체 시험대상자 3990명 중 3000명에게는 시험백신을, 990명에게는 대조백신을 접종해 백신의 안전성과 면역원성을 평가한다.

이에 일회용 세포배양 시스템을 개발한 마이크로디지탈이 주목을 받은 것으로 풀이된다. 배양백은 백신 뿐만 아니라 바이오 의약품을 제조하고 실험할 때 필수적으로 사용되는 소모품이다. 과거에는 스테인리스 다회용 배양기를 많이 사용했으나 세포 배양 후 멸균 과정을 거쳐야 하는 단점이 있었다. 일회용 배양백을 이용하면 배양백만 교체하면 되기 때문에 시간과 초기 설비 비용을 크게 절약할 수 있다.

최성환 리서치알음 수석 연구원은 "마이크로디지탈의 일회용 세포배양 시스템은 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 971,000 전일대비 62,000 등락률 +6.82% 거래량 388,661 전일가 909,000 2021.08.10 11:05 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감또 약속 어긴 모더나, 8월 도입분 '반 토막'냈다… mRNA 접종 간격 '4주→6주' close , SK바이오사이언스, 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 4,000 등락률 +1.50% 거래량 278,172 전일가 266,000 2021.08.10 11:05 장중(20분지연) 관련기사 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세카카오뱅크, 상장 이틀만에 시총 40조원 돌파...장중 9위게임체인저 ‘카카오’ 뜨면 시총이 뒤바뀐다 close 등에 샘플 납품을 완료한 상태로 파악로 파악한다"며 "테스트 이후 본격적으로 공급이 시작될 것"이라고 설명했다.

