스페이스X, 위성 데이터 스타트업 '스웜테크놀로지' 인수

직원 30여명 규모 소형 스타트업 이례적 인수

스타링크 서비스 확장 위한 지적재산권 등 확보

[아시아경제 이현우 기자] 미국 우주탐사기업인 스페이스X가 위성 데이터 스타트업인 스웜테크놀로지 인수를 발표했다. 스페이스X는 스웜테크놀로지가 보유한 위성데이터 기술 등 각종 지적재산권을 보유하기 위해 이례적인 인수에 나선 것으로 평가된다. 스페이스X의 중점 사업 중 하나인 위성 초고속 인터넷 서비스인 스타링크의 본격 출시를 앞당기기 위한 행보로 풀이된다.

9일(현지시간) CNBC 등 외신에 따르면 스페이스X는 지난달 16일 위성데이터 스타트업 기업인 스웜테크놀로지를 인수·합병했다. 스웜테크놀로지의 지난 6일자 공시에 따르면 합병절차가 완전히 마무리된 이후 스웜테크놀로지는 스페이스X의 100% 자회사가 될 예정이다. 스페이스X의 인수 금액과 조건 등 구체적인 내용은 공개되지 않았다.

스웜테크놀로지는 지난 2016년 설립된 기업으로 세계 최소형 상업위성으로 알려진 '스페이스비(SpaceBEE)'를 약 120대 정도 운용 중이다. 해당 소형 위성들을 이용해 사물인터넷 장비 등을 연결해주는 서비스를 제공 중이다. 스페이스X가 역점을 두고 추진 중인 스타링크 서비스와 유사한 위성 네트워킹 서비스 업체로 알려졌다. 스웜테크놀로지의 기업가치는 지난 2019년 기준 8500만달러 수준으로 평가돼있다.

CNBC는 "이번 인수는 스웜테크놀로지가 보유한 미 연방통신위원회(FCC)의 위성 및 지상기지국 허가 및 지적재산권이 목적으로 보이며, 기술문제를 늘 자체개발로 해결해온 스페이스X 입장에서 이례적인 인수"라고 보도했다.

이번 인수로 스페이스X의 스타링크 서비스는 본격적인 출시를 서두를 수 있을 것이란 평가도 나온다. 미 우주전문매체 스페이스뉴스는 "스페이스X는 스웜테크놀로지의 기술과 직원에 관심이 많아보이며, 소형 통신위성 1만2000여기를 발사해 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 스타링크 서비스 구축에 도움이 될 것"이라며 "다만 스웜테크놀로지의 위성과 스타링크 위성은 다른 주파수 대역에서 작동해 당장 기술상 시너지를 내긴 어려울 것"이라고 전했다.

