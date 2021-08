하루 앞으로 다가온 언팩… 삼성 'S펜 프로' 공개될까?

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 81,500 2021.08.10 07:58 장시작전(20분지연) 관련기사 이재용 부회장 13일 가석방 확정…한시름 놓은 삼성그룹기관·외국인 순매도에 코스피 하락 마감 코스피 보합세…장중 3270선 거래 close 의 하반기 신제품 공개행사인 ‘갤럭시 언팩’이 하루 앞으로 다가온 가운데 차세대 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z폴드3’와 함께 새로운 ‘S펜 프로’가 등장할 것이라는 관측이 나온다.

9일(현지시간) IT전문매체 샘모바일 등은 Z폴드3에서 작동 가능한 S펜 프로의 유출 영상을 공개했다.

신규 폴더블폰에서 사용이 가능한 S펜 프로의 등장은 이번 언팩 행사의 관심 요인 중 하나다. 삼성전자가 올해 ‘갤럭시 노트’ 시리즈를 출시하지 않기로 결정하면서 Z폴드3의 사용성을 높일 수 있는 S펜의 성능 개선 여부 역시 시장의 관심 사안이기 때문이다. S펜은 삼성전자가 2019년 갤럭시폴드를 출시한 이후 소비자들이 꾸준히 요구해온 사안으로 ‘갤럭시 노트’ 시리즈의 대표 기능이었다.

앞서 노태문 삼성전자 무선사업부장(사장)은 기고문을 통해 Z폴드3의 S펜 지원을 공식화했다. 그는 “폴더블폰 최초의 S펜 사용성 등 놀라운 변화를 기대해 달라”며 “갤럭시 노트 시리즈는 이번에 소개하지 않지만 노트 경험이 여러 갤럭시 단말에서 지속 확장된다”고 언급했다.

미국 연방통신위원회(FCC)로부터 승인을 받은 S펜 프로(모델 번호 EJ-P5450)는 올해 초 공개된 ‘갤럭시 S21 울트라’용 S펜과 함께 지난 1월 발표됐지만 출시되지는 않았다. S펜 프로는 기존 S펜보다 크기가 다소 크며, 저전력블루투스(BLE)를 지원해 에어액션 등 특화 기능을 이용할 수 있고, USB-C 타입 충전을 지원한다. 공개된 이미지에 따르면 S펜 프로는 검정색 한 가지 색상이며, 손잡이 부분에 LED가 포함된 버튼이 있는 모습이다.

S펜 프로는 S21 울트라와 Z폴드3에서 호환된다. 샘모바일은 “삼성전자는 상대적으로 더 부드러운 Z폴드3의 폴더블 화면을 손상시키지 않기 위해 S펜 프로의 펜촉에 특수 소재를 사용했을 수 있다”고 설명했다.

아울러 Z폴드3의 S펜은 갤럭시노트 시리즈처럼 전용 슬롯에 내장하는 형태가 아닌 별도 지원만 하는 형태로 알려진 가운데 S펜 수납공간이 마련된 케이스 이미지도 공개됐다. IT팁스터 롤란드 크반트가 공개한 이미지에 따르면 폴더블폰이 반으로 접히는 부분에 S펜을 끼워 보관할 수 있는 형태다.

삼성전자는 한국시간으로 오는 11일 오후 11시부터 ‘삼성 갤럭시 언팩 2021: 펼칠 준비를 하라(Samsung Galaxy Unpacked 2021: Get ready to unfold)’ 행사를 온라인으로 열고 차세대 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z폴드3’와 ‘갤럭시 Z플립3’를 공개한다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr