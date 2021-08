TIPA, 지역사회 에너지 취약계층에 냉방용품 기부

[아시아경제 김종화 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)이 지난 6일 대전 유성구 노인복지관을 방문해 지역사회 에너지 취약계층의 여름나기를 지원했다.

최근 급격한 코로나 확산세로 사회적 거리두기가 4단계로 격상돼 복지기관의 지원 활동에 어려움이 있는 대전지역 취약계층이 그 대상이다.

TIPA는 오랫동안 교류해왔던 동 노인복지관과 협력해 에너지 취약계층 30개 가정에 서큘레이터와 10일 말복을 맞아 즉석조리가 가능한 삼계탕을 전달했다.

대전 유성구 노인복지관 관계자는 "코로나로 기관을 폐쇄했다가 제한적으로 개관한지 얼마 지나지 않아 또 다시 폐쇄하면서 지역 내 취약계층을 지원하는데 어려움이 있었다"면서 "작년 인견이불에 이어 올해의 지원물품 역시 지역 어르신들이 무더위를 견디는데 큰 도움이 될 것 같다"고 전했다.

한편, TIPA는 매년 지역 내 에너지 취약계층을 위해, 하절기·동절기 냉방용품 전달과 연탄 배달활동을 지속적으로 이어왔으며, 코로나 발생 이후 다중집합시설 방역물품 전달, 피해지역 구호물자 지원 등 지역사회의 회복을 위한 활동 등을 적극적으로 추진해오고 있다.

이재홍 TIPA 원장은 "지난 5월 세종 청사로 이전하기 전까지 9년여의 시간을 대전에서 보냈다"면서 "기관 이전 이후에도 세종시는 물론 대전시와의 소통을 통해 지역사회 발전과 상생을 위해 더 큰 노력을 이어 나가겠다"고 말했다.

