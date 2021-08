센코, 국내 1400개 車서비스센터에 수소검지기 공급

[아시아경제 임정수 기자] 센서·안전기기 전문 기업 센코가 국내 1400여 개 자동차 서비스센터에 수소누설 검지기를 공급하기로 했다고 9일 밝혔다.

완성차 서비스센터에서 수소 누설 검지기는 수소연료전지차의 수리· 정비 후, 수소 누설 여부를 확인하는 데 사용된다. 안전과 직결된 문제여서 필수 장비로 꼽힌다.

회사에 따르면 센코의 수소누설 검지기 ‘SP-secure(H2)’는 자체 개발한 전기화학식 수소 센서를 탑재하고 있다. 0~1,000ppm 에 해당하는 미량의 수소 누설까지 즉시 감지할 수 있고, 정부 신제품인증(NEP) 획득을 통해 기술력도 검증받았다.

수소차 보급 확대로 수소누설 검지기의 수요 역시 증가할 것으로 기대했다. 미국 시장조사업체 ‘리포트링커’는 올해 글로벌 시장 수소연료전지차가 2만168대로, 오는 2028년에는 59만 6255대까지 늘어날 것으로 전망했다.

센코는 지속적으로 수소 관련 사업을 확대해 나갈 방침이다. 수소연료전지차용 수소 센서 상용화 및 수소 생산시설용 수소 센서 개발 등을 통해 수소센서에 대한 사업 역량을 키워나갈 계획이다.

하승철 센코 대표는 "수소는 폭발성이 매우 강한 가스로, 수소 보급이 확대되면서 수소 센서 역시 동반 보급돼야 안정성을 담보할 수 있다"며 "센코의 센서 및 관련 제품 공급을 확대해 안전한 수소 경제 확대에 이바지하겠다"고 말했다.

