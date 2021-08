"세상에 없던 배터리 만들자" LG엔솔, 기술공모전 연다

[아시아경제 최대열 기자] LG에너지솔루션은 배터리 기술 공모전을 열고 다음 달 30일까지 기술제안서를 받는다고 9일 밝혔다.

‘배터리 이노베이션 콘테스트 2021’로 불리는 이번 행사는 국내외 대학이나 연구기관을 대상으로 하며 석학, 연구진 등 누구나 참여 가능하다. 배터리와 관련한 모든 주제에 대해 제안할 수 있다. 안전이나 장수명, 비용 등과 관련해 다양한 제안이 이뤄질 것으로 회사는 내다봤다.

회사 측은 내부 전문가 등으로 선정위원회를 꾸려 기술 혁신성, 시장성 등을 고려해 제안서를 평가하기로 했다. 선정된 과제는 11월 중 지원자에게 따로 알려준다. 최종 과제로 선정되면 대학·연구기관에 연구개발비로 연 평균 15만달러를 지원하고 최소 1년 이상 회사 연구원 파견 등 인력·기술교류 기회를 제공키로 했다.

생산·구매를 총괄하는 김명환 LG에너지솔루션 사장(CPO)은 "오픈 이노베이션을 통해 전세계 집단지성의 연구 경험과 혁신적인 연구 성과를 적극 활용하고 향후 배터리 산업을 선도하는 차세대 배터리 기술개발에 최선을 다하겠다"고 전했다.

앞서 이 회사는 배터리 기술의 최신 경향을 파악하고 국내외 석학간 교류를 위해 온라인세미나를 지난 6월 연 적이 있다. 글로벌 배터리시장 선두권업체로 기술 주도권을 유지하려는 일환이다.

