윤석열측 "尹탄핵 광고모금에 북한 개입 여부 수사해야"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장 측에서 '윤석열 탄핵' 촉구 광고에 북한이 개입했는지 수사가 필요하다는 입장을 내놨다.

7일 윤 전 총장 캠프의 김병민 대변인은 논평을 통해 "청와대는 무엇이 두려워 진실을 외면하나"라며 "대통령 선거를 목전에 두고, 특정 정치인에 대한 불법행위나 북한의 정치공작이 행해질 작은 가능성에 대해서도 단호하게 대응해야 할 의무가 문재인 대통령과 집권당에 있다"고 밝혔다.

앞서 국가정보원과 경찰은 북한 지령을 받고 미국산 스텔스 전투기 F-35A 도입 반대 활동을 한 충북 청주 지역 시민단체 활동가 4명에게 국가보안법 4조(목적수행), 7조(찬양·고무), 8조(회합·통신), 9조(편의제공) 등의 혐의를 적용했다. 이들 중 한 명은 지난 1월 윤 전 검찰총장 탄핵을 촉구하는 내용의 광고를 위한 모금운동을 한 것으로 알려졌다.

김 대변인은 "북한의 지령을 받고, 스텔스 전투기 반대운동을 벌인 이들이기 때문에 '윤석열 탄핵 촉구'를 위한 광고 모금 활동에 북한의 개입 등 정치적 배경이 있었는지 분명한 수사가 필요하다"며 "지금 이 순간에도 대한민국 대통령 선거에 개입하기 위한 대내외 불법행위가 이뤄질 가능성이 충분하기 때문"이라고 설명했다.

이어 그는 "이들이 2017년 4월 말 문재인 더불어민주당 후보 선거대책위 노동특보단으로 활동하고, 문 후보 지지 기자회견에 나선 일은 국민께 적지 않은 충격을 준 사건"이라며 "당시 상황에 대해서도 한 점 의혹 없는 수사를 통해 진실을 밝혀야겠지만, 수사에만 기댈 것이 아니라 정치권이 나서서 밝힐 수 있는 사실에 대해서는 더 적극적인 해명에 나설 필요가 있다"고 강조했다.

김 대변인은 또 "대한민국 대통령 선거까지 파고든 간첩 사건에 대해서 문 대통령이 먼저 나서서 진실을 밝히기 바란다"며 "이들이 왜 문재인 당시 후보의 특보단에 참여했는지 경위를 소상히 밝히는 일, '언급할 가치가 없는 주장'이 아니라 국민의 물음에 답해야 할 대통령의 책무"라고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr