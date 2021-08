[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 7일 오전 7시 49분께 승선원 9명이 탄 3.31t급 낚시어선 1척이 경남 통영시 사량도 내지항 앞 300m 해상에서 침몰했다.

다행히 인근에 있는 다른 낚시어선이 승선원 9명 전원을 구조했다.

침몰한 낚싯배에 탄 낚시인들은 "선상 낚시를 하는 중에 조타실에서 경고음이 올리고 선미부터 가라앉기 시작해 순식간에 침몰했다"고 해경에 밝혔다.

통영해경은 일단 선장이 음주운전을 하지 않았고, 승선 인원을 초과하지 않은 것을 확인했다.

통영해경은 선장 등 진술을 토대로 사고원인을 파악 중이다.

