"행복해 보이는 여성 노렸다"…도쿄 전동차 흉기 난동 범인 체포

[아시아경제 권서영 기자] 일본 도쿄에서 운행되는 전동차 안에서 흉기 난동을 벌인 범인이 경찰에 체포됐다.

NHK방송은 6일 오후 8시 30분께 도쿄의 세타가야(世田谷) 구간을 달리던 오다큐선 전동차 안에서 30대 남성이 흉기를 무차별적으로 휘두르는 범행을 저질렀다고 보도했다. 범인은 36세 남성 쓰시마 유스케로 그가 휘두른 흉기에 20대 여성이 등 부위를 비롯한 7곳을 찔려 중상을 입었으며 주변에 있던 남성 승객 9명도 경상을 입었다.

이 사건으로 해당 노선은 4시간가량 운행이 중단됐다. 당시 현장에 있던 목격자는 "옷에 피가 묻은 여성이 여기 흉기를 휘두르는 사람이 있다고 외쳤다"며 "차 안의 모두가 패닉 상태에 빠졌다. 너무 무서웠다"고 밝혔다.

난동을 부린 쓰시마는 긴급 정차한 전동차에서 내려 선로를 따라 도주했다. 그러나 약 1시간 30분 후인 오후 10시께 사고 현장에서 약 6km가량 떨어진 편의점에서 경찰에 체포됐다. 그는 체포 직전 편의점 점장에게 "(내가) 지금 뉴스에 나오는 사건의 범인이다. 도주하기에 지쳤다"며 경찰에 신고하도록 한 것으로 알려졌다.

경찰은 살인 미수 혐의로 쓰시마를 체포해 흉기 난동 동기에 대한 조사에 나섰다. NHK방송에 따르면 무직 상태인 쓰시마는 경찰 조사에서 "행복해 보이는 여성을 보면 죽이고 싶은 생각이 들었다. 누구라도 좋았다"며 자신의 범행 사실을 인정한 것으로 전해졌다.

한편 일본 열차 내의 흉기 난동 사건은 이번이 처음이 아니다. 2018년에는 가나가와현의 구간을 달리던 도카이도 신칸센 전동차 안에서도 한 남성이 남녀 승객 3명을 공격해 남성 1명이 숨지는 사건이 벌어진 바 있다.

이후 일본 국토교통성은 차량 내 흉기의 반입을 금지하는 제도를 마련했으며, 도쿄올림픽 개최를 앞둔 올 7월부터는 철도사업자가 승객의 수하물 검사를 할 수 있도록 했다. 그러나 유사한 사건이 다시 발생한 것을 두고 이용객이 많은 역에서 수하물 검사를 하는 것은 현실적으로 어렵지 않겠냐는 비판이 나오는 추세다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr