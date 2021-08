[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 6일 밤 10시47분께 대구시 동구 불로동의 한 식자재 마트에서 불이 났다.

불은 마트 1동과 창고 1동을 태우고 7일 아침 5시22분께야 완전히 진화됐다. 불이 날 당시 마트에 사람이 없어 다행히 인명피해는 나지 않았다.

화재 신고를 받은 소방당국은 대응 1단계를 발령하고, 소방차 46대와 소방대원 135명을 투입해 6시간여 만에 진화했다.

소방서 관계자는 "마트 지붕의 잔불을 제거하는데 많은 시간이 걸렸다"며 "정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사 중"이라고 전했다.

