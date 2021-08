김학범호 울린 멕시코, 일본 3-1 완파…동메달 획득

[아시아경제 김형민 기자] 우리 축구대표팀을 8강에서 완파한 멕시코가 2020 도쿄올림픽 개최국 일본을 꺾고 동메달을 목에 걸었다.

멕시코는 6일 일본 사이타마 스타디움에서 열린 도쿄올림픽 남자축구 동메달 결정전에서 일본을 3-1로 이겼다.

2012 런던 대회에서 금메달을 획득했던 멕시코는 이번 대회 4강에서 브라질에 승부차기 끝에 패해 결승 진출이 좌절됐지만 9년 만에 동메달을 목에 걸었다.

일본과 멕시코가 올림픽 동메달 결정전에서 만난 건 1968년 멕시코시티 대회 이후 무려 53년 만이다.

당시 자국에서 일본에 0-2로 패해 메달을 내준 멕시코는 입장이 뒤바뀐 이 날 두 골 차 완승으로 설욕했다.

반면 53년 만에 남자축구 두 번째 메달을 노린 일본은 4위로 대회를 마무리했다. 일본은 9년 전 런던 대회에서는 한국과 동메달 결정전에서 0-2로 패해 메달 획득에 실패한 바 있다.

멕시코는 전반 13분 만에 프란시스코 코르도바의 페널티킥 선제골로 기선을 제압했다. 리드를 잡은 멕시코는 9분 만에 요한 바스케스의 추가 골까지 터트려 더 멀리 달아났다. 멕시코는 후반 13분 코르도바의 코너킥을 베가가 강한 헤딩 슛으로 꽂아 넣어 3-0을 만들며 사실상 승기를 잡았다.

일본은 후반 33분 미토마 가오루가 한 골을 만회하는 데 그쳤다.

