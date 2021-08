창업진흥원-세종시, 기술창업 활성화 협력 체계 구축 MOU 체결

[아시아경제 김보경 기자] 창업진흥원은 6일 세종특별자치시와 업무협약을 맺고 세종시 기술창업 활성화와 지역 상생을 위해 힘을 모으기로 했다.

이번 업무협약은 ▲세종시의 우수 (예비)창업자 발굴과 교육·사업화 지원 ▲세종시 복합커뮤니티센터, 5-1 지역의 스마트 인프라 활용을 통한 기술창업 활성화의 상호협력 체계 구축이 핵심이다.

양 기관은 긴밀한 업무협조 체계를 구축해 ▲창업콘텐츠 보급 ▲창업자 발굴·육성 ▲투자 유치 ▲스마트시티 관련 신산업 분야 창업기업 육성까지 세종시의 창업 활성화를 위한 단계별 협업을 추진할 계획이다.

이를 위한 첫 번째 단계로 창진원은 로컬크리에이터, 메이커스페이스 등 창업 교육·창업자 발굴을 위한 콘텐츠를 제공하고, 세종시는 복합커뮤니티 등 보유 인프라를 제공한다. 특히 청년 창업자와 선배 창업기업의 만남의 장을 제공하는 토크콘서트도 계획해 코로나19 추이를 살피며 추진할 예정이다.

향후 스마트시티, 미래차 등 5대 신산업 창업·벤처기업 육성을 위한 디지털분야 스타트업 지원, 지역상생을 위한 사회공헌 활동에도 단계적으로 협력해 나가기로 했다.

김용문 창업진흥원 원장은 "지역의 지속가능한 발전을 위해 세종시의 특화 분야인 스마트시티 관련 창업·벤처기업 발굴을 위한 협력을 단계적으로 추진할 계획"이라며 "스마트시티 조성 이후 이를 활용한 창업지원을 위해 관계기관과 협력 체계의 범위를 점진적으로 확대해 나아가겠다"고 말했다.

