[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 6일 한미 외교당국이 남북 통신연락선 복원 후 처음 가진 국장급 협의에서 남북이 독자적으로 추진할 협력 과제를 점검했다고 밝혔다.

차덕철 통일부 부대변인은 이날 정례브리핑에서 최근 미국에서 진행된 한미 협의에서 논의된 내용을 묻는 취재진에 "한미가 공동 추진해야 할 과제에 대한 논의 뿐 아니라 남북이 독자적으로 협력할 과제에 대해서도 점검했다"고 답했다.

앞서 외교부는 임갑수 평화외교기획단장이 4일(현지시간) 워싱턴 DC에서 정 박 미국 대북특별부대표와 국장급 협의를 가졌다.

