한성식품, 여름 기력 회복 열무김치 할인

[아시아경제 문혜원 기자] 한성식품은 이달 31일까지 온라인 공식 쇼핑몰인 한성몰과 네이버 스마트스토어에서 여름 대표 김치인 ‘열무김치 5kg’ 제품을 26% 할인(2만2000원) 판매한다고 6일 밝혔다. 이벤트는 올해 폭염으로 인해 지쳐 있는 소비자들에게 열무김치를 통해 기력 회복을 응원하는 취지가 담겨있다.

열무김치는 5kg 구성으로 100% 국내산 열무와 김순자 명인의 시원하고 개운한 맛의 비법양념을 사용한 것이 특징이다. 김순자 명인만의 저염절임법과 노하우로 열무 특유의 쓰고 텁텁한 맛이 나지 않고 멸치액젓, 새우젓, 홍고추 등을 사용해 감칠맛을 자랑한다.

열무는 여름 제철 채소로 피부 건강에 도움을 주는 비타민A, C와 혈관의 탄력성 조절로 저?고혈압 환자에게 좋은 사포닌 성분, 소화 기능을 향상시켜주는 식이섬유가 풍부하다. 특히 열무는 땀으로 배출되는 필수 무기질 성분을 보충함으로써 더운 여름철 원기 회복에 효과적이다.

