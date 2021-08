하나카드, 월간혜택 8월호 발간…"11번가 최대 15% 추가할인"

여름시즌 인기 업종부터 알뜰 장보기 혜택까지

추석 맞이 선물세트 사전예약 할인도

[아시아경제 기하영 기자]하나카드가 매월 빅데이터 분석을 통해 고객이 가장 관심 갖을 것으로 예상되는 프로모션을 큐레이션 한 '월간혜택 8월호'를 발간했다고 6일 밝혔다.

월간혜택 8월호의 주제는 '힘을 내요 슈퍼팔월'로 온라인 쇼핑부터 무이자할부까지 생활에 힘이 되는 다양한 혜택 패키지를 담았다. 장보기 쇼핑, 편의점, 배달 업종 등 실제 생활 소비 영역 제휴처에서 많은 혜택을 만나볼 수 있다.

주요 혜택으로는 ▲11번가 최대 15% 카드 추가할인 ▲G마켓 홈쇼핑 상품 10% 즉시할인, 도서 15% 즉시할인 ▲인터파크 쇼핑 6% 청구할인 ▲티몬 7% 쿠폰 할인 ▲위메프 마트위크·베이비위크·분유대전 15% 쿠폰 할인 ▲배달 특급 3000원 즉시할인 ▲이마트24 시원한 야식 혜택 최대 30% 현장할인 ▲미니스톱 닭가슴살, 삶은계란, 과일 구매 시 50% 현장 할인 ▲세븐일레븐 프리미엄 베이커리 브레다움 30% 현장 할인의 혜택을 받을 수 있다.

또 여름 시즌에 필요한 가전·레저·패션·뷰티 업종에서 '굿바이 썸머 혜택'도 마련했다.▲온라인 하이마트 최대 30만원 청구할인 ▲무신사 3000원 즉시 할인 ▲데상트코리아 최대 7000원 즉시 할인 ▲이니스프리 공식몰 3000원 즉시 할인 ▲아모레퍼시픽 공식 APMALL 5000원 즉시 할인 ▲트리플 최대 2만원 즉시 할인 ▲골핑·골프존마켓 최대 5만원 즉시 할인 ▲제주관광공사 인터넷면세점 1만원 즉시 할인으로 알뜰하게 여름 시즌 쇼핑을 할 수 있다.

다가오는 추석명절 선물을 알뜰하게 미리 준비할 수 있는 대형마트 추석선물세트 사전예약 할인 이벤트도 진행된다. ▲농협하나로마트 최대 39% 즉시할인, 구매 금액대별 할인 또는 상품권 증정(최대 300만원) ▲롯데마트 최대 30% 즉시할인, 구매 금액대별 할인 또는 상품권 증정 (최대 200만원) ▲홈플러스 최대 30% 즉시할인, 구매 금액대별 할인 또는 상품권 증정 (최대 150만원) ▲이마트 최대 40% 즉시할인, 구매 금액대별 할인 또는 상품권 증정 (최대 150만원)이 제공된다.

