모더나 "2차접종 6개월 뒤 예방효과 93%"

[아시아경제 조현의 기자] 모더나는 자사 코로나19 백신 2차 접종 후 6개월 뒤에도 예방효과가 93%에 달한다고 밝혔다.

모더나는 5일(현지시간) 2분기 실적을 발표하면서 3상 임상시험 최종 분석 결과를 공개했다고 CNBC 등이 전했다.

예방효과 93%는 모더나 백신의 초기 예방효과인 94%에서 거의 떨어지지 않은 수준이다. 화이자 백신의 예방효과가 초기 95%에서 6개월 뒤 84%로 떨어지는 것을 고려하면 우수한 효과다.

모더나는 다만 "델타 변이가 이 같은 백신의 예방효과에 대한 새로운 위협인 점은 인지하고 있다"며 "올 겨울 전에 항체 레벨이 떨어질 것으로 보여 세 번째 부스터 주사가 필요하다"고 주장했다.

그러면서 기존 투여량의 절반만 3차 접종(부스터샷)한 결과 델타 변이 등 변이 바이러스 3종에 대해 "왕성한 항체반응을 생성했다"고도 밝혔다.

미 언론들은 "모더나의 최신 분석 결과는 아직 의학전문 학술지를 통해 정식 출판된 것은 아니다"라고 지적했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr