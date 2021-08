애경그룹, 화학 3사 통합…'애경케미칼' 탄생 '매출 4조 목표'

[아시아경제 이선애 기자] 애경그룹은 화학 계열사인 애경유화, 에이케이켐텍, 애경화학이 5일 각각 이사회를 열고 이들 3사의 합병 안건을 의결했다고 밝혔다.

이에 따라 올해 기준 연 매출 약 1조7000억원 규모의 화학기업 '애경케미칼(가칭)'이 탄생한다.

합병 후 존속법인은 애경유화이며 주식 교환 비율은 애경유화, 에이케이켐텍, 애경화학이 각각 1대 0.68대 18.26이다. 애경그룹은 당국의 기업결합 심사와 내달 말 주주총회 승인 등을 거쳐 오는 11월까지 합병을 마무리할 계획이다.

애경유화, 에이케이켐텍, 애경화학의 최대 주주는 애경그룹 지주회사인 AK홀딩스로 각각 49%, 81%, 100%의 지분을 보유하고 있다.

합병 회사의 최대 주주인 AK홀딩스의 지분은 49.44%에서 62.23%로 변동된다.

애경그룹은 "애경케미칼이 기존 사업의 시너지를 극대화하고 인수·합병(M&A), 연구개발(R&D) 등을 통해 새로운 성장동력을 발굴해 2030년까지 매출 4조원, 영업이익 3천억원을 달성하는 것을 목표로 하고 있다"고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr