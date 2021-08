[포토] 롯데百 광주 "가을 옷 미리 준비하세요"

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 연일 이어지는 무더위 속에서도 롯데백화점 광주점(점장 나연) 3층 ‘더 캐시미어’ 매장에서는 올해 가을 신제품을 선보이며 눈길을 끌고 있다. 해당 제품은 겨울까지 착용이 가능하며 편안하면서도 고급스러운 심플룩으로 인기가 있다.

