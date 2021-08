평균 64.856km/h 속도로 질주

이탈리아 사이클이 2020 도쿄올림픽 남자 단체추발에서 세계신기록을 세우며 우승했다. 4일 일본 시즈오카현 이즈시 이즈벨로드롬에서 열린 사이클 트랙 남자 단체추발 결승에서 덴마크(3분 42초 198)를 이겼다. 250m 트랙 열여섯 바퀴(4㎞)를 평균 64.856km/h의 속도로 3분 42초 032만에 통과했다. 동메달은 뉴질랜드를 따돌린 호주에게 돌아갔다. 이 종목 4연패를 노린 영국은 7위에 그쳤다.

