[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 대구 달성군 현풍읍의 한 공장에서 원인이 밝혀지지 않은 큰 불이 났다.

4일 경북 달성소방서 등에 따르면 이날 오후 3시 13분께 현풍읍의 한 섬유공장에서 불이 나 진화 중이다.

신고를 받은 소방당국은 대응 1단계를 발령해 관내 모든 소방인력을 현장에 투입해 진화작업을 벌이고 있다.

현재까지 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.

소방 관계자는 “진화작업을 끝낸 후 정확한 피해규모와 화재원인을 조사할 예정이다”고 말했다.

