[아시아경제 이민지 기자] 와이아이케이 와이아이케이 232140 | 코스닥 증권정보 현재가 6,540 전일대비 80 등락률 +1.24% 거래량 716,756 전일가 6,460 2021.08.04 11:23 장중(20분지연) 관련기사 와이아이케이, 삼성전자에 187억 규모 반도체 검사장비 공급와이아이케이, 500억 규모 서울 삼성동 토지 및 건물 양수 결정매커스, 와이아이케이와 203억 규모 비메모리 반도체 납품계약 close 는 2분기 영업이익으로 170억원을 기록해 전년동기대비 143% 늘었다고 4일 공시했다. 매출액은 115% 증가한 995억원을 기록했고 순이익은 145억원으로 201% 성장했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr