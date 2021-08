[아시아경제 송승섭 기자]한국자산관리공사(캠코)가 공공개발 건물 임대료 인하제도를 올해 12월말로 연장한다고 4일 밝혔다. 코로나19로 침체된 경기회복을 위한 정부 정책의 일환이다.

캠코는 지난해 3월부터 기관이 관리 중인 공공개발 건물의 임대료를 최대 50%(2000만원)까지 인하해줬다. 지원 규모는 지난 6월말 기준 107건 약 26억원에 달한다.

또 한국전력공사의 ’전기요금 감면’ 제도나 서울시의 ’수도요금 감면’ 정책 등을 활용해 공공개발 건물 입주사 중 재난지원금 수령 소상공인에 전기·수도요금을 최대 50%까지 깎아주고 있다.

남궁 영 캠코 공공개발본부장은 “임대료 감면 연장이 소상공인의 경영 부담 완화와 피해 회복기반 마련에 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “위기에 처한 소상공인과 중소기업이 활력을 되찾을 수 있도록 지원하겠다”고 강조했다.

