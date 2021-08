스포츠클라이밍 천종원, 콤바인 결선 진출 보인다

스피드·볼더링 합계 5위

천종원(25·노스페이스 클라이밍팀)이 올림픽 신설 종목인 스포츠클라이밍에서 결선 진출을 눈앞에 뒀다. 3일 일본 도쿄 아오미 어반 스포츠파크에서 열린 2020 도쿄올림픽 스포츠클라이밍 남자 콤바인 예선에서 스피드·볼더링 합계 5위를 했다. 마지막 리드에서 선전해 8위 안에 들면 결선에서 메달을 노려볼 수 있다.

천종원은 2018 자카르타·팔렘방 아시아경기대회 콤바인 금메달리스트다. 콤바인은 스피드, 볼더링, 리드 세 경기 종합 성적으로 순위를 정한다. 각 종목의 순위를 곱한 점수가 가장 낮으면 1위다. 천종원은 스피드에서 5위(6.21초), 볼더링에서 10위(1T3z 3 10)를 해 50점을 기록했다. 마지막 리드 경기는 오후 9시 10분 열린다. 15m 높이 암벽에 설치된 인공 구조물(돌출부)을 잡고 6분 이내에 최대한 높이 올라야 한다.

