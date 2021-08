철도공단, ‘역 편의정보 공공데이터’ 홍보 UCC 공모

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 이달 4일~내달 7일 ‘역 편의정보 공공데이터 홍보 UCC 공모전’을 진행한다고 3일 밝혔다.

공모전은 철도역 편의정보에 관한 국민 관심과 이해를 높일 목적으로 열린다. 참여는 국민 누구나 가능하며 주제는 ▲역 편의정보 공공데이터에 대한 이해 ▲역 편의정보 공공데이터의 종류 소개 ▲역 편의정보 공공데이터 활용 사례 소개 ▲역 편의정보 공공데이터 활용에 따른 기대효과 등 총 4가지다.

공모전 참여 신청은 철도산업정보센터 홈페이지를 통해 가능하다.

철도공단은 응모작 중 6개 당선작을 선정해 대상(1명) 120만원, 최우수상(2명) 각 60만원, 우수상(3명) 각 20만원 등 300만원 상당의 온누리 상품권을 수여할 예정이다.

우수작은 철도산업정보센터 홈페이지 등에 게시하고 향후 철도 공공데이터 관련 홍보 콘텐츠로도 활용된다.

철도공단 박진현 경영본부장은 “공모전을 계기로 공공데이터를 국민들에게 널리 알리고 활용을 지원함으로써 데이터 경제활성화를 도모하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr