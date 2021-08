국회 국방위원장 "한미훈련 예정대로"

[아시아경제 박철응 기자] 국회 국방위원장인 민홍철 더불어민주당 의원이 한미연합훈련을 예정대로 해야 한다고 했다. 최근 만난 미국 당국자들도 원칙적으로 시행해야 한다는 입장이었다고 전했다.

민 의원은 3일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "한미연합훈련은 한미동맹의 문제이고 우리 주권의 문제이기 때문에, 또 그동안 연례적으로 해왔기 때문에 원칙적으로 해야 된다"고 밝혔다. 다만 코로나19와 관련해 "여러 가지 상황이 고려돼야 한다"고 언급했다.

그는 최근 국방위 의원들과 함께 미국을 방문했다가 돌아왔다. 민 의원은 "미국의 상하 양원 군사위원장과 군사위원들을 만났고, 미 국방부 정책 부차관, 태평양사령부 지휘부를 만났다"면서 "제가 느끼는 미국 관계 당국자들의 생각은 일괄적으로 연합훈련은 실시해야 된다는 얘기를 하더라"고 말했다.

그는 이어 "단서는 얘기를 안 했고, 원칙적으로 시행을 해야 된다는 의미로 이해했다"고 덧붙였다.

한미 양국이 계획대로 진행하려 한다고도 전했다. 민 의원은 "제가 알기로 계획대로 하고 있고, 아직 대외적으로는 여러 가지 발표는 안 하고 있지만 한미 양국 군사당국 간에는 계획대로 진행하는 그런 걸 점검하고 있는 걸로 알고 있다"고 했다.

북한에 대해서는 '상투적 전술'을 쓰고 있다고 봤다. 민 의원은 "북미 관계나 남북 관계가 어느 정도 조율이 됐다는 측면에서 지난 번에 통신선도 복원된 상태에서 한미연합훈련을 빌미로 해서 이제 상투적인 전술을 또 보여준 것 아닌가"라며 "북한이 원하는 바를 얻으려는 의도적이고 철저한 계산된 측면에서 이게 나온 것 같다"고 했다.

그러면서 "북한이 내부적으로 코로나나 경제적으로 상당히 어려움에 있다고 평가한다"며 "한미 양국 간에 조율된 앞으로 계획이라든지 북미 대화나 남북 관계 문제에 대해서 공을 던져놓고 있지 않느냐. 북한도 상당히 고민적인 측면이 있지 않겠느냐고 본다"고 했다.

민 의원은 "(북한이) 어려움을 해소하려는 하나의 몸부림이 아닐까, 그러면서 오히려 한미 양국에 어떤 신호를 보내고 있는 것 아닌가"라고 언급했다.

