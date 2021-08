이마트·SSG닷컴, '언택트 추석 사전예약 판매'…최대 40% 할인

5일부터 내달 6일까지 33일간 추석 사전 예약 판매

대면 최소화 서비스 인기…올해 설 판매금액 25억원 기록

행사카드 구매 시 최대 40% 할인, 최대 150만원 상품권 증정

[아시아경제 김유리 기자] 이마트는 오는 5일부터 다음 달 6일까지 33일간 추석 선물세트 사전 예약 판매를 진행한다고 3일 밝혔다. 올 추석 사전 예약판매 기간 동안 행사카드(총 14종)로 구매 시 최대 40% 할인 혜택을 제공하고 기간에 따라 구매 금액대별로 구매 금액의 최대 15%에 해당하는 신세계 상품권을 증정한다는 방침이다.

이마트는 "코로나19 확산 이후 3번째 명절인 만큼 올 추석 세트 판매 기간 역시 언택트(비대면) 서비스를 제공할 예정"이라고 말했다.

지난해 추석 이마트는 대면을 최소화하기 위해 고객에게 직접 찾아가는 '방문 주문 서비스', 이마트 애플리케이션에서 선물세트 견적 확인부터 결제 바코드까지 생성하는 '선물세트 간편구매 서비스', 택배 발송 주소를 일괄적으로 등록하는 '배송 주소 입력 서비스'를 선보였다.

대면 최소화 서비스는 선보이자마자 큰 인기를 끌며, 성공적으로 시장에 안착했다는 게 이마트의 설명이다. 이마트는 "안전한 명절을 위한 고객 중심으로 추석 선물세트 서비스를 개발한것이 큰 효과를 거뒀다"고 말했다.

'방문 주문 서비스'는 고객들이 불특정 다수의 직접적인 대면 및 상담을 위한 대기 없이 쉽게 상담 및 결제 할 수 있다는 장점이 알려지며 첫 선을 보인 지난해 추석 18억원 가량 매출을 올렸다. 올해 설은 이보다 40% 가량 늘어난 25억원 매출을 기록했다.

'배송 주소 입력 서비스'도 지난해 추석 1500건에서 올해 설 약 8500건으로 건수가 5배 이상 크게 늘었다. 매장에서 세트를 배송하기 위한 대기 시간을 아낀 점, 문서로 배송 주소록을 작성해야 하는 번거로움도 없앤 점 등이 주효했다는 설명이다.

이외에도 이마트 앱으로 쉽게 견적 확인, 이마트 매장에서 대기 없이 빠르게 결제할 수 있는 선물세트 간편 구매 서비스 사용 건수 역시 지난해 추석과 올해 설을 합해 2만5000건을 넘었다.

