인공지능과 응용의 모든 것 … 신라대, 토론·연구기술·성과공유 워크숍 펼쳐

LINC+사업단·한국정보통신학회, ‘2021 인공지능 및 응용 워크숍’ 마무리

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 인공지능과 응용 분야 연구 프로젝트를 어떻게 이끌까?

신라대학교가 한국정보통신학회와 공동 주최한 워크숍이 개발자 간 열띤 토론과 연구성과물 공유 등 다채롭게 진행됐다.

신라대 LINC+사업단 인공지능창의융합인재양성전공은 지난 22일 ‘2021 인공지능 및 응용 워크숍’을 개최했다고 2일 밝혔다.

이 워크숍은 인공지능 전문가들이 다양한 인공지능 기술을 소개하고 인공지능 개발 실적 공유 등을 통해 새로운 연구 방향을 제시하기 위해 마련됐다.

실시간 화상시스템을 통해 개최된 워크숍은 신라대 인공지능학과 김광백 교수의 ‘인공지능 기반 의료 영상 및 정보 분석’ 강연으로 시작됐다.

이어 미국 캐롤라인대 권희춘 교수의 ‘A.I DRONE For the Future MICHIGAN Project’ 주제 강연과 전국 대학생이 인공지능 응용 성과물을 발표하고 공유하는 시간으로 펼쳐졌다.

행사 마지막에 ‘부산지역 인공지능 기술 현황 및 기업체 애로기술 토론’ 시간에는 대학교수와 전공 학생들, 기업체 인공지능 관련 개발자들의 열띤 토론이 이어졌다.

신라대 이범진 LINC+사업단장은 “인공지능과 빅데이터 처리 기술의 발전으로 급격한 변화의 시대를 살고 있다”며 “인공지능 기술과 지식 공유를 통한 지속적인 연구로 경쟁력 있는 인공지능 실무 인재를 배출하겠다”고 말했다.

신라대 인공지능창의융합인재양성전공은 2019년 교육부 주관 ‘4차 산업혁명 혁신선도대학 신규사업’ 8개 대학 중 하나에 선정됐다.

2021년에는 인공지능학과를 신설하는 등 대학의 인공지능 특성화와 인프라 구축을 시도하면서 LINC+사업단 소속 전공 중 2년 연속 최고 취업 성과를 내고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr