[e 공시 눈에 띄네] 코스피-30일

[장 마감 후 주요 공시]

▲ 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 16,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,900 2021.08.02 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “한화시스템, 방산 호조로 어닝 서프라이즈”한화시스템, 2Q 영업익 314억원…전년동기比 72.5%↑한화시스템, 2분기 영업이익 314억원…전년比 72% 증가 close =한화시스템은 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 314억원으로 전년 동기 대비 72% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시.

▲ 남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 603,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 653,000 2021.08.02 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 악재가 호재 된 남양유업…주가는 '멀미나네'“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정대국민주 “삼성전자” 물리신 분 close =30일 예정된 임시 주주총회 오는 9월 14로 연기 결정

▲종근당=약사법 위반으로 인해 오는 8월 12일부터 1개월 7일 동안 정제·캡슐제의 제조 정지

▲ GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 44,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 45,050 2021.08.02 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 GS건설, 2683억 규모 대구 대현동 주택공사 수주[클릭 e종목] “GS건설, 하반기 주택 부문이 성장 이끈다”GS건설, 2분기 영업이익 1253억원…전년동기대비 24%↓ close = 대현2동강변 주택재건축조합으로부터 2683억 원 규모 공사 수주

▲ 효성ITX 효성ITX 094280 | 코스피 증권정보 현재가 23,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 23,100 2021.08.02 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 효성ITX, 주당 150원 분기배당 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일효성ITX, 2분기 영업이익 47억…전년동기대비 18.29% 증가 close =보통주·우선주 한 주당 150원 분기배당 결정

▲ 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 130,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 135,000 2021.08.02 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 현대重 근로자 집단피부병, 페인트 무용제 도료 탓…정부 "공동대응"[기자수첩]장관이 불시점검하면 산재사고 줄어들까현대중공업그룹 건설기계 부문 "2025년까지 글로벌 TOP5 오를 것" close =자회사 현대중공업파워시스템의 지주회사 탈퇴

▲ 세아홀딩스 세아홀딩스 058650 | 코스피 증권정보 현재가 104,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 103,000 2021.08.02 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 '소액주주 우선' 차등배당 나선 기업들 주목세아홀딩스, 작년 영업익 적자전환…주당 2250원 현금배당 세아베스틸, 지난해 영업손실 32억원…적자 전환 close =693억 원 규모 자회사 세아에프에스의 지분 처분 결정

▲ 코오롱글로벌 코오롱글로벌 003070 | 코스피 증권정보 현재가 24,250 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,250 2021.08.02 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 코오롱글로벌, 1019억 규모 경기 양평 공동주택 공사 수주2417세대 대단지 '평촌 트리지아', 견본주택 개관 '본격 분양'코오롱글로벌, 2941억 규모 대전 봉명동 오피스텔 신축공사 수주 close =양평덕평지구 지역주택조합으로부터 1,019억 원 규모 공사 수주

