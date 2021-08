[아시아경제 임혜선 기자] 미국 제약업체 화이자와 모더나가 유럽연합(EU)에 공급하는 코로나19 백신 가격을 인상했다고 주요 외신이 보도했다.

1일 보도에 따르면 화이자는 최근 EU와 코로나19 백신의 공급 계약에서 백신 가격을 25% 이상 인상했고, 모더나는 백신 가격을 10% 이상 올렸다. 이에 따라 화이자 백신 1회분의 가격은 기존 15.5유로에서 19.5유로(약 2만6700원)로 상승했다.

모더나 백신의 경우 1회분 가격이 22.6달러에서 25.5달러(2만9400원)로 올랐다.

