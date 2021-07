마리나 슬루츠카야에 한판승

여자 유도 최중량급의 한미진(충북도청·세계랭킹 20위)이 한판승으로 올림픽 메달의 꿈을 이어갔다. 30일 도쿄 일본무도관에서 열린 2020 도쿄올림픽 유도 여자 78㎏ 이상급 16강에서 벨라루스의 마리나 슬루츠카야(세계랭킹 9위)를 곁누르기 한판으로 이겼다. 종료 44초를 남기고 상대의 한쪽 팔과 목을 제압했다. 한미진은 8강에서 아제르바이잔의 이리나 킨제르스(세계랭킹 3위)를 상대한다.

