4강 진출 두고 엘레나 오시포바 상대

여자 양궁 간판 강채영(25·현대모비스)이 올림픽 2관왕을 향한 도전을 이어갔다. 30일 일본 도쿄의 유메노시마공원 양궁장에서 열린 2020 도쿄올림픽 양궁 여자 개인 16강에서 터키의 야세민 아나괴즈를 세트 점수 6-2(28-27 30-27 25-27 29-27)로 따돌렸다. 강채영은 앞서 여자 단체전에 금메달을 거머쥐었다. 앞으로 세 번만 더 이기면 이번 대회 2관왕을 이룬다. 8강 상대는 여자 단체전에서 은메달을 목을 건 러시아의 엘레나 오시포바다.

