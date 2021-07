50만 시청자가 주목한 삼성 '비스포크 큐커'…흥행 예감

삼성 가전 라이브커머스 방송 사상 최고 시청 기록

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 79,200 2021.07.30 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승 마감.. 외인은 중국 갔나삼성전자 "반도체 기술 리더십 굳건…AI·5G·전장 등 M&A 추진"(종합)혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기 close 가 신개념 조리기로 내세운 '비스포크 큐커'가 실시간 온라인 쇼핑 방송에서 50만명에 육박하는 시청자를 불러모으며 흥행을 예고했다.

30일 삼성전자에 따르면 비스포크 큐커 출시 기념으로 지난 28일 네이버쇼핑 라이브를 통해 진행한 '한큐쇼'의 누적 시청자 수는 48만명으로 잠정 집계됐다. 이는 삼성전자가 그간 네이버와 삼성닷컴의 라이브커머스 플랫폼으로 진행한 가전 제품 방송 중 가장 많은 누적 시청자 수로 기록됐다.

삼성전자가 신제품을 라이브커머스 플랫폼을 통해 출시하기는 이번이 처음이다. 방송 시작 전부터 누적 접속자 수는 10만명을 넘었고 "기대된다" "궁금하다" 등의 댓글이 달렸다. 방송 시작 후에는 비스포크 디자인에 대한 호평도 이어졌다. 삼성전자에 따르면 시청자는 연령별로 30~40대가 주를 이뤘고, 남성 비중도 전체의 25%를 차지한 것으로 나타났다.

삼성전자는 네 가지 요리를 동시에 할 수 있는 '멀티쿡' 기능과 그릴·에어프라이어·전자레인지·토스터 역할을 제품 한 대가 다 해주는 '4-in-1' 기능으로 주방공간을 널찍하게 활용할 수 있다는 점이 큰 호응을 얻었다고 설명했다.

삼성전자가 국내 대표 식품업체 8곳, 삼성카드와 협업해 처음 선보인 정기 구매 약정 서비스 '마이 큐커 플랜'에 대한 관심도 높았다. 이날 제품을 구매한 소비자의 90% 이상이 마이 큐커 플랜 가입자로 집계됐다.

삼성전자는 다음 달 2~6일 삼성닷컴에서 매일 라이브커머스 '비스포크 큐커 위크'를 진행할 예정이다. 개그맨 부부 홍윤화, 김민기(2일), 요리 유튜버 육식맨(6일)이 참여하는 방송뿐 아니라 프레시지(3일), 마이셰프(4일), 청정원(5일)과 협업한 방송도 진행된다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr