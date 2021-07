[아시아경제 이관주 기자] 김창룡 경찰청장이 29일 충남 보령시 대천해수욕장을 찾아 피서지 코로나19 방역상황을 점검했다.

김 청장은 김동일 보령시장과 대천여름경찰서에서 경찰과 지방자치단체간 코로나19 방역 대응 협력체계를 논의하는 한편, 해수욕장을 찾은 이용객과 주변 상인들에게 방역수칙 준수를 당부했다.

아울러 김 청장은 해수욕장에서의 불법촬영 등 성범죄 예방활동을 포함한 선제적, 예방적 경찰활동을 강조했다.

