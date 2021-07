[컨콜] LG화학 "SK이노와 소송 합의금 1조원, ESS 리콜 4000억원 반영"

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 835,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 136,765 전일가 835,000 2021.07.29 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] LG화학 "배터리 분리막용 초고분자형 PE 양산 검토 중"[컨콜] LG화학 "2026년 전지소재 매출만 8조원 예상"[컨콜] LG화학 "LG엔솔, 현재 배터리 수주 잔고 180조원" close 은 2021년 2분기 실적 컨퍼런스 콜에서 "올해 2분기 일회성비용은 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 258,000 전일대비 2,500 등락률 -0.96% 거래량 355,565 전일가 260,500 2021.07.29 15:30 장마감 관련기사 LG화학, 2Q 영업이익 2조원대…ITC 소송 합의금 반영 영향[상보] LG화학, 2Q 영업익 2조2308억…ITC 합의금 1조원 반영SK이노, 배터리 인재 급속 충전중…분리막, 배터리, 특허까지 전방위 채용 close 과의 배터리 소송 합의금 1조원, ESS 전지 리콜 충당금 4000억원을 반영해 총 6000억원 수준으로 집계된다"고 29일 밝혔다.

이어 "2023년부터 나머지 합의금 1조원을 로열티 형태로 지급 받는다"고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr