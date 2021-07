"나이스 쥴리 춘장의 에이스" '쥴리 벽화' 이어 뮤직비디오 등장

[아시아경제 김서현 기자] 서울 종로구의 한 중고서점 외벽에 윤석열 전 검찰총장 아내 김건희씨가 과거 유흥업소에서 ‘쥴리’란 이름으로 접대부 일을 했다는 의혹을 담은 벽화가 등장한 가운데 이번에는 해당 의혹을 가사로 적은 노래와 뮤직비디오가 등장했다.

29일 가수 백자가 운영하는 유튜브 채널 '백자tv'에 '나이스 쥴리'라는 곡의 뮤직비디오가 올라왔다. 지난 6월 18일 백자가 직접 작사·작곡한 곡이다.

해당 곡에는 '나이스 쥴리 르네상스 여신', '국모를 꿈을 꾸는 여인' 등 여권에서 김씨를 향해 제기한 유흥주점 관련 의혹을 연상시키는 가사가 다수 포함돼 있다.

"나이스 쥴리 르네상스 여신 / 볼케이노 불꽃 유후 쥴리 / 서초동 나리들께 거저 줄리 없네 / 나이스 쥴리 춘장의 에이스 / 비즈니스 여왕 그 엄마에 그 딸 / 십원 짜리 한장 피해 줄리 없네."

"나이스 쥴리 국모를 꿈을 꾸는 여인 / 멧돼지도 웃지 웃어 웃다가 / 옆구리 터져도 막아줄 이 없네 / 쥴리 나이스 쥴리 / 욕심이 줄리 없는 쥴리 / 옆구리 터져도 꿰매줄 이 없네."

백자는 이 영상의 소개란에 "생애 두번째 뮤직 비디오를 풍자송으로 찍었다"며 "치열한 공방전에 돌입한 쥴리. 후대에 쥴리전이라는 판소리가 전해지지 않을까 싶다"라고 적었다. 영상은 친(親) 이재명 성향의 유튜브 채널 '이사람TV'와의 협업으로 제작됐다.

앞서 백자는 지난 5일에도 '윤짜장 특집송 23곡'을 공개하며 "국격을 완전 말아드신 윤짜장(윤 전 총장을 비하하는 표현)과 그 주변 분들께 곡을 바친다"라고 언급한 바 있다. 윤짜장은 여권 지지자들이 윤 전 총장을 비하할 때 사용하는 표현이다.

한편 윤 전 총장 캠프는 최근 김씨를 둘러싼 음모론에 대해 강경대응할 방침이라고 지난 27일 밝힌 바 있다. 윤 전 총장 캠프 관계자는 "벽화를 포함해 있을 수 없는 일이 계속 벌어지고 있어 법적 대응 여부를 내부에서 검토 중"이라 언급하기도 했다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr