현대커머셜, 현대캐피탈에 이어 노사 단체협약 체결

2020년 6월 첫 교섭 이후 1년 2개월만에 최종 합의

[아시아경제 기하영 기자]현대자동차그룹의 금융사 현대커머셜이 현대캐피탈에 이어 노사 단체협약을 체결했다.

현대커머셜과 전국사무금융서비스노동조합 현대커머셜지부는 29일 서울 여의도에 위치한 글래드호텔에서 임금 및 단체교섭을 마무리 짓고 임단협 조인식을 진행했다고 밝혔다.

이번 협약은 지난해 2월 노동조합이 설립되고 그 해 6월에 최초 교섭을 시작한 이후 1년 2개월 만에 이뤄진 것이다. 회사는 노사가 한마음으로 지속적인 대화와 협상을 통해 최종합의를 이끌어냈다고 설명했다.

이번 단체협약을 통해 현대커머셜은 자유로운 조합 운영과 활동을 보장하는 등 노동조합의 의견을 반영했다.

현대커머셜의 단체협약 체결로 현대자동차그룹 금융 3사 중 현대카드를 제외한 현대캐피탈과 현대커머셜이 노사 단체협약을 마쳤다.

