[아시아경제 최동현 기자] 한국 여자유도 대표팀 78㎏급 윤현지(안산시청)가 한판승을 거두며 8강 진출에 성공했다.

윤현지는 29일 도쿄 일본무도관에서 열린 도쿄올림픽 여자 유도 78㎏급 16강전 나탈리 파월(영국)과 경기에서 절반 두 개를 얻어 한판승을 차지했다.

그는 경기를 시작한지 17초 만에 허벅다리 감아치기로 절반을 얻었다. 이후 경기 종료 1분 24초를 남기고 배대뒤치기로 또 한번 절반을 따내 한판승을 거뒀다.

윤현지는 니펠리 파파다키스(미국)와의 32강전에서도 절반 두개를 차지해 한판승을 기록했다.

