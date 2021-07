[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,800 전일대비 400 등락률 -0.51% 거래량 7,097,900 전일가 79,200 2021.07.29 11:31 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 삼성전자 "EUV 특화기술, 고유의 기술 강점"[컨콜] 삼성전자 "D램·낸드, 원가·성능 등 경쟁력 지속 확보할 것"혼돈의 코스피.. 외인의 순매도 close 는 29일 올해 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "올해 D램 빗그로스(비트 단위로 환산한 D램 생산 증가율)는 20% 중반대를 예상한다"며 "당사도 시장 전망과 비슷한 수준을 기록할 것"이라고 밝혔다. 또 "낸드플래시는 연간 수요 빗그로스 40%가 예상된다"며 "회사도 낸드 전망에 대해 시장 예상과 비슷한 수준을 보일 것으로 전망한다"고 덧붙였다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr