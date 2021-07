한미, 2022년초 미군기지 반환 등 SOFA합동위 공동성명 채택

[아시아경제 유인호 기자] 한미 양국이 오는 2022년 초까지 50만㎡ 규모의 용산 미군 기지 반환 등의 내용을 약속한 한미 주한미군지위협정(SOFA) 합동위원회 공동성명을 29일 채택했다.

29일 외교부에 따르면 한미 SOFA 합동위원장인 고윤주 외교부 북미국장과 스콧 플로이스 주한미군 부사령관은 이날 유선협의를 통해 향후 용산기지 구역 반환 계획 등을 논의하고, 한미 SOFA 합동위 공동성명에 동의했다.

합동위원장들은 상당한 규모의 용산기지 반환을 추진키로 합의했다. 양측은 용산기지가 현재 사용 중인 미군기지로서 캠프 험프리스 기지로 이전을 완료하는 것이 양국 이해에 부합한다는 점에 동의하고, 현재 진행 중인 이전사업이 촉진될 수 있도록 노력해 나가기로 했다.

특히 양측은 2022년 초 까지 약 50만㎡ 규모의 용산기지 반환이 이루어질 수 있도록 긴밀히 협력한다는 데 동의했다.

한미 정부는 용산기지 반환에 대한 한국 국민의 기대 및 이해에 부응하기 위해 사용이 종료된 용산기지 구역 중 이전·방호 관련 제반조치가 완료되는 대로 반환이 가능한 구역들을 식별해 나갈 계획이다.

아울러 양측은 2021년과 2022년도 기지반환과 공여 절차가 성공적으로 진행되도록 SOFA 시설분과위 및 환경분과위 차원의 협력과 논의를 독려하고, 필요시 관련 사항을 공동 점검할 방침이다.

